Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов на северо-востоке
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Зафиксирована угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей
Враг атакует: угроза авиаударов в прифронтовых регионах23 августа 2024, 23:27 • 102848 просмотров