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Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБами: ранен мужчина

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

На Днепропетровщине в результате вражеской атаки ранен 37-летний мужчина. россияне били по Синельниковщине и Никопольщине, вызвав разрушения и пожары.

Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБами: ранен мужчина

В Днепропетровской области в результате вражеской атаки ранен мужчина. Об этом сообщил начальник местной ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, с вечера враг терроризировал два района Днепропетровщины. Так, по Синельниковщине россияне били беспилотниками, КАБом и из РСЗО. Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина.

Громко было в Межевской, Покровской, Великомихайловской общинах. Там произошло несколько возгораний. Горели пшеница, сухостой, хозяйственная постройка. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушения есть на территории предприятия. Изуродованы частный дом, 2 комбайна, авто

- рассказал Лысак.

Он также отметил, что тяжелую артиллерию и FPV-дроны россияне направляли на Никопольщину - удары пришлись на райцентр, Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины.

"Повреждены инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. Обошлось без раненых", - констатировал руководитель Днепропетровской ОВА.

Напомним

10 июля в Покровской общине на Никопольщине 67-летний мужчина погиб в результате удара российским FPV-дроном. Раненого доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Россияне атаковали эвакуационный автобус в Днепропетровской области дроном-бомбардировщиком29.06.25, 03:05 • 10010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Днепропетровская область
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