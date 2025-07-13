Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБами: поранено чоловіка

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, від вечора ворог тероризував два райони Дніпропетровщини. Так, по Синельниківщині росіяни били безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто - розповів Лисак.

Він також зазначив, що важку артилерію та FPV-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину - удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади.

"Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених", - констатував керівник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

10 липня у Покровській громаді на Нікопольщині 67-річний чоловік загинув внаслідок удару російським FPV-дроном. Пораненого доправили до лікарні у вкрай важкому стані, але врятувати його не вдалося.

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