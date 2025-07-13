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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБами: поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 2048 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки поранено 37-річного чоловіка. росіяни били по Синельниківщині та Нікопольщині, спричинивши руйнування та пожежі.

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБами: поранено чоловіка

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, від вечора ворог тероризував два райони Дніпропетровщини. Так, по Синельниківщині росіяни били безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто

- розповів Лисак.

Він також зазначив, що важку артилерію та FPV-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину - удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади.

"Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених", - констатував керівник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

10 липня у Покровській громаді на Нікопольщині 67-річний чоловік загинув внаслідок удару російським FPV-дроном. Пораненого доправили до лікарні у вкрай важкому стані, але врятувати його не вдалося.

росіяни атакували евакуаційний автобус у Дніпропетровській області дроном-бомбером29.06.25, 03:05 • 10010 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дніпропетровська область
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