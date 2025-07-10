На Нікопольщині від удару дроном загинув чоловік

Внаслідок удару російським FPV-дроном по Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув 67-річний чоловік. Травми він отримав через удар FPV-дроном. У вкрай важкому стані пораненого доправили до лікарні. Втім, на жаль, врятувати його не вдалося - йдеться у повідомленні.

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Російський КАБ влучив у житловий сектор селища Межова, зруйнувавши будинок рятувальника та поранивши його з дружиною. Постраждалих госпіталізовано, виникла пожежа на 300 кв. м.

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