На Нікопольщині від удару дроном загинув чоловік
Київ • УНН
У Покровській громаді на Нікопольщині 67-річний чоловік загинув внаслідок удару російським FPV-дроном. Пораненого доправили до лікарні у вкрай важкому стані, але врятувати його не вдалося.
Внаслідок удару російським FPV-дроном по Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Покровській громаді, що на Нікопольщині, загинув 67-річний чоловік. Травми він отримав через удар FPV-дроном. У вкрай важкому стані пораненого доправили до лікарні. Втім, на жаль, врятувати його не вдалося
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