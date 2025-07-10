Рятувальник з дружиною постраждали від російського КАБу на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські війська КАБом поцілили у будинок рятувальника, його з дружиною госпіталізували з травмами, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

На Дніпропетровщині постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною внаслідок російської атаки - повідомили у ДСНС.

росіяни, як вказано, спрямували КАБ на житловий сектор селища Межова Синельниківського району, який влучив на територію помешкання надзвичайника. "Він після добового чергування відпочивав вдома. Поранена також і його дружина", - зазначили у ДСНС.

Як повідомляється, виникла пожежа загальною площею 300 кв. м. Їх оселя зруйнована повністю.

Постраждалих "швидкою" госпіталізували до лікарні.

Доповнення

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки рф на Межову вчора надвечір загалом зруйновані 5 приватних будинків, близько 20 - пошкоджені. Понівечені й магазин, лінія електропередач та газогін.

Лисак також повідомив, що ворог уночі бив по Нікопольщині - райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Застосовував FPV-дрони та обстрілював з артилерії. Люди вціліли. Побиті п'ятиповерхівка, гараж, господарська споруда, бджолині вулики.

Захисники неба, з його слів, за ніч ліквідували 5 БпЛА, які агресор спрямував на область.

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