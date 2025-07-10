Спасатель с женой пострадали от российского КАБа на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российские войска КАБом попали в дом спасателя, его с женой госпитализировали с травмами, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

На Днепропетровщине пострадал спасатель вместе со своей женой в результате российской атаки - сообщили в ГСЧС.

Россияне, как указано, направили КАБ на жилой сектор поселка Межевая Синельниковского района, который попал на территорию жилища чрезвычайника. "Он после суточного дежурства отдыхал дома. Ранена также и его жена", - отметили в ГСЧС.

Как сообщается, возник пожар общей площадью 300 кв. м. Их дом разрушен полностью.

Пострадавших "скорой" госпитализировали в больницу.

Дополнение

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате атаки РФ на Межевую вчера вечером в общей сложности разрушены 5 частных домов, около 20 - повреждены. Изуродованы также магазин, линия электропередач и газопровод.

Лысак также сообщил, что враг ночью бил по Никопольщине - райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Применял FPV-дроны и обстреливал из артиллерии. Люди уцелели. Побиты пятиэтажка, гараж, хозяйственная постройка, пчелиные ульи.

Защитники неба, по его словам, за ночь ликвидировали 5 БпЛА, которые агрессор направил на область.

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