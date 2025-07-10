В Никопольском районе от удара дроном погиб мужчина
Киев • УНН
В Покровской общине Никопольского района 67-летний мужчина погиб в результате удара российским FPV-дроном. Раненого доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.
В результате удара российским FPV-дроном по Покровской общине на Никопольщине погиб мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Покровской общине на Никопольщине погиб 67-летний мужчина. Травмы он получил из-за удара FPV-дроном. В крайне тяжелом состоянии раненого доставили в больницу. Однако, к сожалению, спасти его не удалось
Дополнение
Российский КАБ попал в жилой сектор поселка Межевая, разрушив дом спасателя и ранив его с женой. Пострадавшие госпитализированы, возник пожар на 300 кв. м.
В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"05.07.25, 12:13 • 1477 просмотров