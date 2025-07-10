В Никопольском районе от удара дроном погиб мужчина

В результате удара российским FPV-дроном по Покровской общине на Никопольщине погиб мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Покровской общине на Никопольщине погиб 67-летний мужчина. Травмы он получил из-за удара FPV-дроном. В крайне тяжелом состоянии раненого доставили в больницу. Однако, к сожалению, спасти его не удалось - говорится в сообщении.

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Российский КАБ попал в жилой сектор поселка Межевая, разрушив дом спасателя и ранив его с женой. Пострадавшие госпитализированы, возник пожар на 300 кв. м.

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