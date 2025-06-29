росіяни атакували евакуаційний автобус у Дніпропетровській області дроном-бомбером

Російсько-терористичні війська напередодні атакували автобус Гуманітарна місія "Проліска" дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення місії.

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Зазначається, що скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі від транспортного засобу.

Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан - йдеться у повідомленні.

Вказукється, що в момент інциденту в автобусі ще не їхали евакуйовані, автобус тільки прямував за ними. При цьому водій евакуаційного екіпажу дивом залишився живим і неушкодженим.

Нагадаємо

Станом на середину червня з небезпечних районів Сумської області евакуювали понад 60% мешканців. Евакуація триває з 213 населених пунктів, з 60 вже виїхали всі мешканці.

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