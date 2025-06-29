Россияне атаковали эвакуационный автобус в Днепропетровской области дроном-бомбардировщиком

Российско-террористические войска накануне атаковали автобус Гуманитарной миссии "Пролиска" дроном-бомбардировщиком, когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение миссии.

Детали

Отмечается, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства.

В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, искорежен салон, пробит кардан - говорится в сообщении.

Указывается, что в момент инцидента в автобусе еще не ехали эвакуированные, автобус только направлялся за ними. При этом водитель эвакуационного экипажа чудом остался жив и невредим.

Напомним

По состоянию на середину июня из опасных районов Сумской области эвакуировали более 60% жителей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов, из 60 уже выехали все жители.

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