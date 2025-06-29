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Крылатая ракета

Россияне атаковали эвакуационный автобус в Днепропетровской области дроном-бомбардировщиком

Киев • УНН

 • 310 просмотра

російські військові атакували дроном-бомбером автобус Гуманітарної місії "Проліска" на Дніпропетровщині, який прямував для евакуації родин з дітьми. Водій дивом вцілів, а мікроавтобус зазнав значних пошкоджень.

Россияне атаковали эвакуационный автобус в Днепропетровской области дроном-бомбардировщиком

Российско-террористические войска накануне атаковали автобус Гуманитарной миссии "Пролиска" дроном-бомбардировщиком, когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение миссии.

Детали

Отмечается, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства.

В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, искорежен салон, пробит кардан

- говорится в сообщении.

Указывается, что в момент инцидента в автобусе еще не ехали эвакуированные, автобус только направлялся за ними. При этом водитель эвакуационного экипажа чудом остался жив и невредим.

Напомним

По состоянию на середину июня из опасных районов Сумской области эвакуировали более 60% жителей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов, из 60 уже выехали все жители.

россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26.06.25, 05:17 • 82975 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Днепропетровская область
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