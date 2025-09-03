Возобновление трансляций заседаний ВР: сегодня в повестке дня постановления нет, обещают рассмотреть завтра
Киев • УНН
Сегодня в повестке дня нет постановления о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной Рады. Рассмотрение постановления перенесли на 4 сентября. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Контекст
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал нардепам принять проект постановления, предусматривающий возобновление трансляций заседаний парламента.
29 августа народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента.
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
В соответствии с проектом постановления, планируется возобновление трансляций заседаний парламента, а также поручит Аппарату Верховной Рады обеспечить организацию и проведение официальных выступлений и заявлений руководства Рады в административном здании Верховной Рады Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а в случае невозможности такого обеспечения (при необходимости) - в одном из административных зданий, входящих в имущественный комплекс Верховной Рады Украины, вне постов охраны, установленных для охраны и обороны территории, прилегающей к указанному административному зданию.
Также предлагается исключить норму, согласно которой все присутствующие на пленарном заседании в день после перерыва не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решениях ранее чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.
Дополнение
2 сентября Верховная Рада открыла рекордную 14-ю сессию парламента, рассмотрение законопроектов начнется сегодня, 3 сентября.
Народные избранники установили три рекорда одновременно:
- самое позднее открытие сессии;
- самая большая сессия;
- наименьшее количество нардепов. По состоянию на сейчас только 396 депутатов являются членами ВРУ.