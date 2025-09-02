$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 40207 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 68100 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 110240 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 125720 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 68970 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 131687 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48122 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 85981 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53295 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108255 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Верховна Рада відкрила 14-ту сесію: встановлено три рекорди

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Верховна Рада відкрила 14-ту сесію парламенту, виконавши норму Конституції. Розгляд законопроєктів розпочнеться завтра, 3 вересня.

Верховна Рада відкрила 14-ту сесію: встановлено три рекорди

Верховна Рада відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту, розгляд законопроєктів розпочнеться завтра. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Рада щойно відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту. Таким чином була виконана норма Конституції, згідно якої відкритись нова сесія мала саме сьогодні. А вже завтра розпочнеться розгляд законопроєктів 

- написав Гончаренко.

Додамо

Нардеп Ярослав Железняк додав, що ще вдень більшість Парламенту були у Львові, де прощалися з Андрієм Парубієм.

Вже пізно ввечері Рада, згідно Конституції, зібралась на відкриття нової сесії. Це має відбутися у перший вівторок вересня 

- додав нардеп.

За його словами, народні обранці встановили три рекорди одночасно:

▪️ найпізніше відкриття сесії;

▪️ найбільша сесія;

▪️ найменша кількість нардепів. Станом на зараз лише 396 депутатів є членами ВРУ.

14-та сесія Парламенту відкрилась і буде тривати до лютого 2026 року 

- уточнив Железняк.

Рада готується до відновлення трансляцій засідань: скасувати заборону можуть вже завтра02.09.25, 20:10 • 1368 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Львів