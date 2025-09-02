Верховна Рада відкрила 14-ту сесію: встановлено три рекорди
Київ • УНН
Верховна Рада відкрила 14-ту сесію парламенту, виконавши норму Конституції. Розгляд законопроєктів розпочнеться завтра, 3 вересня.
Верховна Рада відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту, розгляд законопроєктів розпочнеться завтра. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Рада щойно відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту. Таким чином була виконана норма Конституції, згідно якої відкритись нова сесія мала саме сьогодні. А вже завтра розпочнеться розгляд законопроєктів
Додамо
Нардеп Ярослав Железняк додав, що ще вдень більшість Парламенту були у Львові, де прощалися з Андрієм Парубієм.
Вже пізно ввечері Рада, згідно Конституції, зібралась на відкриття нової сесії. Це має відбутися у перший вівторок вересня
За його словами, народні обранці встановили три рекорди одночасно:
▪️ найпізніше відкриття сесії;
▪️ найбільша сесія;
▪️ найменша кількість нардепів. Станом на зараз лише 396 депутатів є членами ВРУ.
14-та сесія Парламенту відкрилась і буде тривати до лютого 2026 року
