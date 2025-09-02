Верховная Рада открыла 14-ю сессию: установлено три рекорда
Киев • УНН
Верховная Рада открыла 14-ю сессию парламента, выполнив норму Конституции. Рассмотрение законопроектов начнется завтра, 3 сентября.
Верховная Рада открыла рекордную 14-ю сессию парламента, рассмотрение законопроектов начнется завтра. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Рада только что открыла рекордную 14-ю сессию парламента. Таким образом была выполнена норма Конституции, согласно которой новая сессия должна была открыться именно сегодня. А уже завтра начнется рассмотрение законопроектов
Добавим
Нардеп Ярослав Железняк добавил, что еще днем большинство Парламента были во Львове, где прощались с Андреем Парубием.
Уже поздно вечером Рада, согласно Конституции, собралась на открытие новой сессии. Это должно произойти в первый вторник сентября
По его словам, народные избранники установили три рекорда одновременно:
▪️ самое позднее открытие сессии;
▪️ самая большая сессия;
▪️ наименьшее количество нардепов. По состоянию на сейчас только 396 депутатов являются членами ВРУ.
14-я сессия Парламента открылась и будет длиться до февраля 2026 года
