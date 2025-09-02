$41.370.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Верховная Рада открыла 14-ю сессию: установлено три рекорда

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Верховная Рада открыла 14-ю сессию парламента, выполнив норму Конституции. Рассмотрение законопроектов начнется завтра, 3 сентября.

Верховная Рада открыла 14-ю сессию: установлено три рекорда

Верховная Рада открыла рекордную 14-ю сессию парламента, рассмотрение законопроектов начнется завтра. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Рада только что открыла рекордную 14-ю сессию парламента. Таким образом была выполнена норма Конституции, согласно которой новая сессия должна была открыться именно сегодня. А уже завтра начнется рассмотрение законопроектов 

- написал Гончаренко.

Добавим

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что еще днем большинство Парламента были во Львове, где прощались с Андреем Парубием.

Уже поздно вечером Рада, согласно Конституции, собралась на открытие новой сессии. Это должно произойти в первый вторник сентября 

- добавил нардеп.

По его словам, народные избранники установили три рекорда одновременно:

▪️ самое позднее открытие сессии;

▪️ самая большая сессия;

▪️ наименьшее количество нардепов. По состоянию на сейчас только 396 депутатов являются членами ВРУ.

14-я сессия Парламента открылась и будет длиться до февраля 2026 года 

- уточнил Железняк.

Антонина Туманова

Политика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Львов