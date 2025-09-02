Рада готовится к возобновлению трансляций заседаний: отменить запрет могут уже завтра
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента. Голосование может состояться 3 сентября, отменив запрет 2022 года.
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал нардепам принять проект постановления, предусматривающий возобновление трансляций заседаний парламента. Голосование может состояться уже завтра, 3 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заключение комитета.
Детали
Как отмечается в заключении, комитет рекомендовал Раде рассмотреть проект постановления о возобновлении трансляций заседания парламента с учетом редакционных уточнений Комитета и принять его в целом.
Дополнение
29 августа народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента.
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
В соответствии с проектом постановления, планируется возобновление трансляций заседаний парламента, а также поручит Аппарату Верховной Рады обеспечить организацию и проведение официальных выступлений и заявлений руководства Рады в административном здании Верховной Рады Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а в случае невозможности такого обеспечения (при необходимости) - в одном из административных зданий, входящих в имущественный комплекс Верховной Рады Украины, вне постов охраны, установленных для охраны и обороны территории, прилегающей к указанному административному зданию.
Также предлагается исключить норму, согласно которой все присутствующие на пленарном заседании в день после перерыва не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решениях ранее чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.
Как сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что есть шансы, что голосование за проект постановления состоится уже завтра.