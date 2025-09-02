$41.370.05
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 59297 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 102194 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 118143 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 65500 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 127887 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47243 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 84429 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53118 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108026 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рада готовится к возобновлению трансляций заседаний: отменить запрет могут уже завтра

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента. Голосование может состояться 3 сентября, отменив запрет 2022 года.

Рада готовится к возобновлению трансляций заседаний: отменить запрет могут уже завтра

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал нардепам принять проект постановления, предусматривающий возобновление трансляций заседаний парламента. Голосование может состояться уже завтра, 3 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заключение комитета.

Детали

Как отмечается в заключении, комитет рекомендовал Раде рассмотреть проект постановления о возобновлении трансляций заседания парламента с учетом редакционных уточнений Комитета и принять его в целом.

Дополнение

29 августа народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента.

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

В соответствии с проектом постановления, планируется возобновление трансляций заседаний парламента, а также поручит Аппарату Верховной Рады обеспечить организацию и проведение официальных выступлений и заявлений руководства Рады в административном здании Верховной Рады Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а в случае невозможности такого обеспечения (при необходимости) - в одном из административных зданий, входящих в имущественный комплекс Верховной Рады Украины, вне постов охраны, установленных для охраны и обороны территории, прилегающей к указанному административному зданию.

Также предлагается исключить норму, согласно которой все присутствующие на пленарном заседании в день после перерыва не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решениях ранее чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

Как сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что есть шансы, что голосование за проект постановления состоится уже завтра.

Павел Башинский

