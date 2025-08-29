Відновлення трансляції засідань парламенту: в Раду подали постанову

$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 10487 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 39284 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 40988 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 30139 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 46122 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 37630 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 62994 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68995 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65856 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161000 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 41010 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Латвія
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Відновлення трансляції засідань парламенту: в Раду подали постанову

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Народні депутати подали проєкт постанови №13719 до Верховної Ради, якою пропонується відновити трансляцію засідань парламенту. Це питання можуть розглянути вже наступного тижня.

Відновлення трансляції засідань парламенту: в Раду подали постанову

Народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №13719.

Деталі

До Верховної Ради подано проєкт постанови "Про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Наразі текст постанови відсутній на сайті парламенту.

Доповнення

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що постанова передбачає відновлення трансляції засідань парламенту. За його словами, це питання мають розглянути вже на наступному тижні.

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

Поки єдиний раз, коли Верховна Рада транслювала засідання наживо з початку повномасштабного вторгнення, було голосування за повернення повноважень НАБУ і САП 31 липня.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні.

Павло Башинський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук