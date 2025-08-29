Відновлення трансляції засідань парламенту: в Раду подали постанову
Київ • УНН
Народні депутати подали проєкт постанови №13719 до Верховної Ради, якою пропонується відновити трансляцію засідань парламенту. Це питання можуть розглянути вже наступного тижня.
Народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №13719.
Деталі
До Верховної Ради подано проєкт постанови "Про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради України дев’ятого скликання".
Наразі текст постанови відсутній на сайті парламенту.
Доповнення
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що постанова передбачає відновлення трансляції засідань парламенту. За його словами, це питання мають розглянути вже на наступному тижні.
У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.
Поки єдиний раз, коли Верховна Рада транслювала засідання наживо з початку повномасштабного вторгнення, було голосування за повернення повноважень НАБУ і САП 31 липня.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні.