Возобновление трансляции заседаний парламента: в Раду подали постановление

Эксклюзив
14:32 • 10497 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 39334 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
12:17 • 41034 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 30173 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 46155 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 37645 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 63012 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 68997 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65859 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161001 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защатников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
12:17 • 41010 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Латвия
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Возобновление трансляции заседаний парламента: в Раду подали постановление

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Народные депутаты подали проект постановления №13719 в Верховную Раду, которым предлагается возобновить трансляцию заседаний парламента. Этот вопрос могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Возобновление трансляции заседаний парламента: в Раду подали постановление

Народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №13719.

Детали

В Верховную Раду подан проект постановления "О некоторых вопросах освещения деятельности Верховной Рады Украины девятого созыва".

Сейчас текст постановления отсутствует на сайте парламента.

Дополнение

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что постановление предусматривает возобновление трансляции заседаний парламента. По его словам, этот вопрос должны рассмотреть уже на следующей неделе.

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

Пока единственный раз, когда Верховная Рада транслировала заседания вживую с начала полномасштабного вторжения, было голосование за возвращение полномочий НАБУ и САП 31 июля.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре.

Павел Башинский

Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Руслан Стефанчук