Возобновление трансляции заседаний парламента: в Раду подали постановление
Киев • УНН
Народные депутаты подали проект постановления №13719 в Верховную Раду, которым предлагается возобновить трансляцию заседаний парламента. Этот вопрос могут рассмотреть уже на следующей неделе.
Народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №13719.
Детали
В Верховную Раду подан проект постановления "О некоторых вопросах освещения деятельности Верховной Рады Украины девятого созыва".
Сейчас текст постановления отсутствует на сайте парламента.
Дополнение
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что постановление предусматривает возобновление трансляции заседаний парламента. По его словам, этот вопрос должны рассмотреть уже на следующей неделе.
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
Пока единственный раз, когда Верховная Рада транслировала заседания вживую с начала полномасштабного вторжения, было голосование за возвращение полномочий НАБУ и САП 31 июля.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре.