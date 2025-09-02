Рада готується до відновлення трансляцій засідань: скасувати заборону можуть вже завтра
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проєкт постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту. Голосування може відбутися 3 вересня, скасувавши заборону 2022 року.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту. Голосування може відбутися вже завтра, 3 вересня. Про це пише УНН з посиланням на висновок комітету.
Деталі
Як зазначається у висновку, комітет рекомендував Раді розглянути проєкт постанови про відновлення трансляцій засідання парламенту з урахуванням редакційних уточнень Комітету та прийняти його в цілому.
Доповнення
29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.
У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.
Відповідно до проєкту постанови, планується відновлення трансляцій засідань парламенту, а також доручить Апарату Верховної Ради забезпечити організацію та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Ради в адміністративну будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а у разі неможливості такого забезпечення (за потреби) - в одному з адміністративних будинків, що входять до майнового комплексу Верховної Ради України, поза межами постів охорони, встановлених для охорони та оборони території, що прилягає до вказаного адміністративного будинку.
Також пропонується виключити норму, за якою усі присутні на пленарному засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.
Як повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що є шанси, що голосування за проєкт постанови відбудеться вже завтра.