Рада готується до відновлення трансляцій засідань: скасувати заборону можуть вже завтра

11:50 • 33281 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 59361 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 102258 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 118200 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 65533 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127912 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47251 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84439 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53119 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108027 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 213043 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 212784 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 202483 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 199152 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 193574 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 33286 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 102265 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 118208 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 72576 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127919 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Михайло Федоров
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 3626 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 21613 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 25008 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 39910 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 84441 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Рада готується до відновлення трансляцій засідань: скасувати заборону можуть вже завтра

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проєкт постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту. Голосування може відбутися 3 вересня, скасувавши заборону 2022 року.

Рада готується до відновлення трансляцій засідань: скасувати заборону можуть вже завтра

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту. Голосування може відбутися вже завтра, 3 вересня. Про це пише УНН з посиланням на висновок комітету.

Деталі

Як зазначається у висновку, комітет рекомендував Раді розглянути проєкт постанови про відновлення трансляцій засідання парламенту з урахуванням редакційних уточнень Комітету та прийняти його в цілому.

Доповнення

29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

Відповідно до проєкту постанови, планується відновлення трансляцій засідань парламенту, а також доручить Апарату Верховної Ради забезпечити організацію та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Ради в адміністративну будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а у разі неможливості такого забезпечення (за потреби) - в одному з адміністративних будинків, що входять до майнового комплексу Верховної Ради України, поза межами постів охорони, встановлених для охорони та оборони території, що прилягає до вказаного адміністративного будинку.

Також пропонується виключити норму, за якою усі присутні на пленарному засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Як повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що є шанси, що голосування за проєкт постанови відбудеться вже завтра.

Павло Башинський

Політика
Верховна Рада України
Україна
Київ