Ексклюзив
07:25 • 1610 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 5690 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 11797 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 12973 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 69146 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 101053 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 138230 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 149915 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79775 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142906 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Відновлення трансляцій засідань ВР: сьогодні в порядку денному постанови немає, обіцяють розглянути завтра

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Постанова про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради не включена до порядку денного сьогодні. Її розгляд перенесено на 4 вересня, за словами нардепа Олексія Гончаренка.

Відновлення трансляцій засідань ВР: сьогодні в порядку денному постанови немає, обіцяють розглянути завтра

Сьогодні в порядку денному немає постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради. Розгляд постанови перенесли на 4 вересня. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Обіцяли, що з вересня поновиться трансляція Верховної Ради…Сьогодні могли проголосувати за трансляцію, але нічого знову в порядку денному немає. Тепер обіцяють це розглянути завтра

- розповів Гончаренко.

Гончаренко заявив, що сьогодні в порядку денному немає постанови про роботу трансляції в Верховній Раді за  наполяганням "Слуги народу".

Контекст

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту.

29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

Відповідно до проєкту постанови, планується відновлення трансляцій засідань парламенту, а також доручить Апарату Верховної Ради забезпечити організацію та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Ради в адміністративному будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а у разі неможливості такого забезпечення (за потреби) - в одному з адміністративних будинків, що входять до майнового комплексу Верховної Ради України, поза межами постів охорони, встановлених для охорони та оборони території, що прилягає до вказаного адміністративного будинку.

Також пропонується виключити норму, за якою усі присутні на пленарному засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Доповнення

2 вересня Верховна Рада відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту, розгляд законопроєктів розпочнеться сьогодні, 3 вересня. 

Народні обранці встановили три рекорди одночасно:

  • найпізніше відкриття сесії;
    • найбільша сесія;
      • найменша кількість нардепів. Станом на зараз лише 396 депутатів є членами ВРУ.

        Анна Мурашко

        Політика
        Олексій Гончаренко
        Слуга народу
        Верховна Рада України
        Україна
        Київ