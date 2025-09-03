Відновлення трансляцій засідань ВР: сьогодні в порядку денному постанови немає, обіцяють розглянути завтра
Київ • УНН
Постанова про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради не включена до порядку денного сьогодні. Її розгляд перенесено на 4 вересня, за словами нардепа Олексія Гончаренка.
Сьогодні в порядку денному немає постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради. Розгляд постанови перенесли на 4 вересня. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Обіцяли, що з вересня поновиться трансляція Верховної Ради…Сьогодні могли проголосувати за трансляцію, але нічого знову в порядку денному немає. Тепер обіцяють це розглянути завтра
Гончаренко заявив, що сьогодні в порядку денному немає постанови про роботу трансляції в Верховній Раді за наполяганням "Слуги народу".
Контекст
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту.
29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.
У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.
Відповідно до проєкту постанови, планується відновлення трансляцій засідань парламенту, а також доручить Апарату Верховної Ради забезпечити організацію та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Ради в адміністративному будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а у разі неможливості такого забезпечення (за потреби) - в одному з адміністративних будинків, що входять до майнового комплексу Верховної Ради України, поза межами постів охорони, встановлених для охорони та оборони території, що прилягає до вказаного адміністративного будинку.
Також пропонується виключити норму, за якою усі присутні на пленарному засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.
Доповнення
2 вересня Верховна Рада відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту, розгляд законопроєктів розпочнеться сьогодні, 3 вересня.
Народні обранці встановили три рекорди одночасно:
- найпізніше відкриття сесії;
- найбільша сесія;
- найменша кількість нардепів. Станом на зараз лише 396 депутатів є членами ВРУ.