Возможные ограничения для критической инфраструктуры: Харьков переходит к аварийным отключениям света

Сегодня, 10 июня, в Харькове вынужденно вводят аварийные отключения света для всех потребителей. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

10 июня, "Укрэнерго" вынуждена применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей в Харькове. Причина-технические осложнения в магистральной сети - об этом заявили в компании.

В "Укрэнерго" уверяют, что объем аварийных отключений - незначительный. В то же время в компании предупредили о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним

Советник премьера Юрий Бойко заявил, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов потребления электричества. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем электричества, который идет на критическую инфраструктуру, а к каждому региону будут приходиться новые лимиты

Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00