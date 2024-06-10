Можливі обмеження для критичної інфраструктури: Харків переходить до аварійних відключень світла
Київ • УНН
В "Укренерго" запевняють, що обсяг аварійних відключень - незначний. Водночас в компанії попередили про можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Сьогодні, 10 червня, у Харкові вимушено запроваджують аварійні відключення світла для всіх споживачів. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
10 червня, "Укренерго" змушена застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у Харкові. Причина - технічні ускладення в магістральній мережі
В "Укренерго" запевняють, що обсяг аварійних відключень - незначний. Водночас в компанії попередили про можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо
Радник прем'єра Юрій Бойко заявив, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів споживання електрики. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до кожного регіону будуть доводитись нові ліміти
Графіки відключень світла завтра діятимуть по всій Україні з 16:00 до 22:0009.06.24, 19:00 • 55403 перегляди