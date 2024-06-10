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Можливі обмеження для критичної інфраструктури: Харків переходить до аварійних відключень світла

Київ • УНН

 • 14970 перегляди

В "Укренерго" запевняють, що обсяг аварійних відключень - незначний. Водночас в компанії попередили про можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Сьогодні, 10 червня, у Харкові вимушено запроваджують аварійні відключення світла для всіх споживачів. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН

Деталі 

10 червня, "Укренерго" змушена застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у Харкові. Причина - технічні ускладення в магістральній мережі 

- про це заявили в компанії. 

В "Укренерго" запевняють, що обсяг аварійних відключень - незначний. Водночас в компанії попередили про можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури. 

Нагадаємо

Радник прем'єра Юрій Бойко заявив, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів споживання електрики. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до кожного регіону будуть доводитись нові ліміти

Графіки відключень світла завтра діятимуть по всій Україні з 16:00 до 22:0009.06.24, 19:00 • 55403 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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