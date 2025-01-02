Возле отеля Трампа погиб военный США: что известно о взрыве автомобиля Tesla в Лас-Вегасе
Киев • УНН
37-летний офицер спецназа «зеленых беретов» Мэтью Ливелсбергер погиб в арендованном Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Инцидент произошел во время его отпуска, причины взрыва расследуются.
Мужчина, который погиб при взрыве кибергрузовика возле отеля Trump, был военным армии США.
Передает УНН со ссылкой на AP.
Мэтью Ливелсбергер, 37-летний военнослужащий срочной службы, сгорел заживо в арендованном им кибертранспортном средстве Tesla, которое взорвалось в среду перед отелем «Трамп Интернешнл» в Лас-Вегасе. Личность подозреваемого была подтверждена официальными источниками Associated Press. Двое полицейских опознали мужчину в футуристическом автомобиле Tesla как Мэтью Ливелсбергера.
Согласно заявлению армии, Ливелсбергер был членом «зеленых беретов», подразделения спецназа и экспертов по партизанской войне. Он присоединился к армии в 2006 году. На момент трагедии был в отпуске.
Напомним,
УНН передавал, что возле отеля «Trump International Beach Resort» в Лас-Вегасе загорелся Tesla Cybertruck. Полиция расследует причины инцидента.