Біля готелю Трампа загинув військовий США: що відомо про вибух автомобіля Tesla в Лас-Вегасі

Чоловік, який загинув під час вибуху кібервантажівки біля готелю Trump, був військовим армії США.

Передає УНН із посиланням на AP.

Метью Лівелсбергер, 37-річний військовослужбовець строкової служби, згорів заживо в орендованому ним кібертранспортному засобі Tesla, який вибухнув у середу перед готелем "Трамп Інтернешнл" у Лас-Вегасі. Особа підозрюваного була підтверджена офіційними джерелами Associated Press. Двоє поліцейських впізнали чоловіка в футуристичному автомобілі Tesla як Метью Лівелсбергера.

Згідно із заявою армії, Лівелсбергер був членом "зелених беретів", підрозділу спецназу та експертів з партизанської війни. Він приєднався до армії в 2006 році. На момент трагедї був у відпустці.

Нагадаємо

УНН передавав, що біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі загорівся Tesla Cybertruck. Поліція розслідує причини інциденту.