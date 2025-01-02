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Біля готелю Трампа загинув військовий США: що відомо про вибух автомобіля Tesla в Лас-Вегасі

Біля готелю Трампа загинув військовий США: що відомо про вибух автомобіля Tesla в Лас-Вегасі

Київ • УНН

 • 32135 перегляди

37-річний офіцер спецназу "зелених беретів" Метью Лівелсбергер загинув у орендованому Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Інцидент стався під час його відпустки, причини вибуху розслідуються.

Чоловік, який загинув під час вибуху кібервантажівки біля готелю Trump, був військовим армії США.

Передає УНН із посиланням на AP.

Метью Лівелсбергер, 37-річний військовослужбовець строкової служби, згорів заживо в орендованому ним кібертранспортному засобі Tesla, який вибухнув у середу перед готелем "Трамп Інтернешнл" у Лас-Вегасі. Особа підозрюваного була підтверджена офіційними джерелами Associated Press. Двоє поліцейських впізнали чоловіка в футуристичному автомобілі Tesla як Метью Лівелсбергера. 

Згідно із заявою армії, Лівелсбергер був членом "зелених беретів", підрозділу спецназу та експертів з партизанської війни. Він приєднався до армії в 2006 році. На момент трагедї був у відпустці.

Нагадаємо

УНН передавав, що біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі загорівся Tesla Cybertruck. Поліція розслідує причини інциденту.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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