Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Загадочную воздушную платформу заметили возле авиабазы Эглин во Флориде, США. Сообщается, что она размером аж с целый грузовик C-130 Hercules. Об этом пишет Military & Conflict News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это может быть новейшая американская разработка схемы двунаправленного летающего крыла. Известно, что университет Майами работал над подобным проектом.

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