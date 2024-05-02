Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  103534 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  105597 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  107105 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  108688 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100773 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103444 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125203 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120189 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128331 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154700 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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29 апреля 2024, 11:08  •  239344 просмотра

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Таинственная большая воздушная платформа, возможно, новая американская конструкция двунаправленного летающего крыла, была замечена вблизи авиабазы Эглин в штате Флорида.

Новости Мира •   •  2078 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

18 сотрудников "Новой почты" нашли укрытие во время российского ракетного удара по Одессе, около 900 посылок были повреждены, но компания оказывает необходимую помощь им и их семьям.

Война •   •  2735 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука.

Война •   •  2686 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Грузии вспыхнули протесты, когда полиция применила перцовый баллончик, водометы и, как утверждается, резиновые пули против около 40 000 демонстрантов, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах", принятого парламентом.

Новости Мира •   •  5020 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Херсоне раздаются взрывы

Российская армия обстреляла Херсон, повредив жилые дома и башню сотовой связи, в то время как взрывы были слышны в городе без объявления воздушной тревоги.

Общество •   •  9269 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Российский ракетный удар разрушил сортировочный склад и офис "Новой почты" в Одессе, но обошлось без жертв; "Новая почта" полностью компенсирует клиентам стоимость поврежденных посылок.

Война •   •  10935 просмотра
В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

Девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 14-го этажа в Деснянском районе Киева, смертельно травмировав 39-летнего мужчину, который стоял у подъезда.

Киев •   •  10237 просмотра
Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

США, Великобритания и ЕС оказывают давление на ОАЭ, чтобы те боролись с компаниями, которые уклоняются от российских санкций из-за войны в Украине, обмениваясь торговыми данными и предотвращая экспорт товаров двойного назначения, которые могут способствовать российским военным усилиям.

Война •   •  13246 просмотра
США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.

Война •   •  12501 просмотра
Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

Министерство обороны планирует ввести "электронную очередь" для посещения военных комиссариатов и запустить приложение "Электронный кабинет военнообязанного" до 18 мая, чтобы решить проблему длинных очередей, вызванных новым законом о мобилизации, который требует обновления персональных данных.

Война •   •  13174 просмотра
Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК