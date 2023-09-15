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В руководстве NASA появилась новая должность: агентство назначило ответственного за НЛО

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Космическое агентство США NASA сообщило, что назначило нового директора по исследованию неизвестных аномальных явлений (UAP), которые более известны общественности как неопознанные летающие объекты (НЛО). Глава агентства заявил, что группа экспертов призывает подробнее выяснить факты этого явления, пиши УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Администратор NASA Билл Нельсон объявил о новом руководителе исследования, не разглашая личности человека, после того, как независимая группа экспертов в новом отчете рекомендовала NASA активизировать свои усилия по сбору информации о UAP и играть большую роль в помощи Пентагону в их обнаружении. Во время пресс-конференции он также выразил личное мнение, что внеземная жизнь существует.

"Есть всемирное восхищение UAP. Во время моих путешествий один из первых вопросов, который я часто получаю, касается этих наблюдений. И во многом это увлечение связано с неизвестной природой. Если вы спросите меня, верю ли я в существование жизни во вселенной, которая настолько огромна, что мне трудно представить насколько, мой личный ответ: "Да", - заявил Нельсон.

В то же время он сказал, что вероятность того, что инопланетные существа посетили Землю, низкая.

Комиссия NASA, состоящая из ряда экспертов в различных областях, была сформирована в прошлом году и провела свое первое публичное заседание в июне 2023-го. По словам Нельсона, независимая исследовательская группа NASA не нашла никаких доказательств того, что неизвестные аномальные явления имеют внеземное происхождение, добавив, что "мы не знаем, что это за UAP". Он подчеркнул, что целью космического агентства является "увести разговор о UAP от сенсационности к науке".

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"Миссия NASA - выяснить неизвестное. Что бы мы ни нашли, мы сообщим вам", - добавил Нельсон, пообещав прозрачность в отношении любых открытий.

В NASA сообщили, что новый директор по исследованиям неизвестных аномальных явлений будет заниматься "централизованной связью, ресурсами и аналитическими возможностями для создания надежной базы данных для оценки будущего UAP". В комментарии Reuters администратор агентства рассказал, что не знает имени нового директора.

В свою очередь, старший исследователь научного подразделения NASA и член исследовательской группы Дэн Эванс сказал, что преследование других членов комиссии со стороны общественности во время их работы "частично" стали причиной того, что личность нового директора держат в секрете.

Напомним

Мексиканские законодатели 14 сентября заслушали свидетельство о том, что "мы не одиноки" во Вселенной. Им также продемонстрировали останки нечеловеческих существ на Конгрессе Мексики по НЛО.

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