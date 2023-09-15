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У керівництві NASA з'явилася нова посада: агентство призначило відповідального за НЛО

У керівництві NASA з'явилася нова посада: агентство призначило відповідального за НЛО

Київ • УНН

 • 211581 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Космічне агентство США NASA повідомило, що призначила нового директора з дослідження невідомих аномальних явищ (UAP), які більш відомі громадськості як непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Голова агентства заявив, що група експертів закликає детальніше з'ясувати факти цього явища, пиши УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Адміністратор NASA Білл Нельсон оголосив про нового керівника дослідження, не розголошуючи особи людини, після того, як незалежна група експертів у новому звіті рекомендувала NASA активізувати свої зусилля для збору інформації про UAP і відігравати більшу роль у допомозі Пентагону їх виявити. Під час пресконференції він також висловив особисту думку, що позаземне життя існує.

"Є всесвітнє захоплення UAP. Під час моїх подорожей одне з перших питань, яке я часто отримую, стосується цих спостережень. І багато в чому це захоплення пов’язане з невідомою природою. Якщо ви запитаєте мене, чи вірю я в існування життя у всесвіті, який настільки величезний, що мені важко уявити наскільки, моя особиста відповідь: "Так", - заявив Нельсон.

Водночас він сказав, що ймовірність того, що інопланетні істоти відвідали Землю, низька.

Комісія NASA, що складається з низки експертів у різних галузях, була сформована минулого року та провела своє перше публічне засідання в червні 2023-го. За словами Нельсона, незалежна дослідницька група NASA не знайшла жодних доказів того, що невідомі аномальні явища мають позаземне походження, додавши, що "ми не знаємо, що це за UAP". Він підкреслив, що метою космічного агентства є "відвести розмову про UAP від ​​сенсаційності до науки".

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"Місія NASA - з’ясувати невідоме. Що б ми не знайшли, ми повідомимо вам", - додав Нельсон, пообіцявши прозорість щодо будь-яких відкриттів.

У NASA повідомили, що новий директор з досліджень невідомих аномальних явищ займатиметься "централізованим зв’язком, ресурсами та аналітичними можливостями для створення надійної бази даних для оцінки майбутнього UAP". У коментарі Reuters адміністратор агентства розповів, що не знає імені нового директора.

Своєю чергою, старший дослідник наукового підрозділу NASA та член дослідницької групи Ден Еванс сказав, що переслідування інших членів комісії з боку громадськості під час їх роботи "частково" стали причиною того, що особу нового директора тримають в секреті.

Нагадаємо

Мексиканські законодавці 14 вересня заслухали свідчення про те, що "ми не самотні" у Всесвіті. Їм також продемонстрували останки нелюдських істот на Конгресі Мексики щодо НЛО.

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