На Конгресі Мексики щодо НЛО показали тіла "інопланетян"

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Під час слухань у вівторок політикам показали два артефакти, які, як стверджував мексиканський журналіст і давній любитель НЛО Хайме Мауссан, були трупами інопланетян.

Зразки не були пов'язані з будь-яким життям на Землі, сказав Мауссан.

Два крихітних "тіла", виставлені у футлярах, мають по три пальці на кожній руці та подовжені голови. Мауссан сказав, що їх знайшли в Перу поблизу стародавніх ліній Наска в 2017 році. Він сказав, що їм близько 1000 років.

Подібні подібні знахідки в минулому виявилися останками муміфікованих дітей.

"Це перший раз, коли позаземне життя представлено в такій формі, і я думаю, що є чітка демонстрація того, що ми маємо справу з нелюдськими зразками, які не пов’язані з жодним іншим видом у нашому світі, і що будь-яка наукова установа може це дослідити", - сказав Мауссан.

"Ми не одні", - додав він.

Хосе де Хесус Сальсе Бенітес, директор Наукового інституту охорони здоров'я мексиканського флоту, сказав, що на останках було проведено рентгенівські знімки, 3-D реконструкцію та аналіз ДНК.

"Я можу стверджувати, що ці тіла не мають жодного відношення до людей", — сказав він.

Законодавці також заслухали колишнього пілота ВМС США Раяна Грейвса, який брав участь у слуханнях у Конгресі США, про його особистий досвід роботи з подібними явищами та стигму навколо повідомлення про такі спостереження.

NASA має намір обговорити результати дослідження в четвер.