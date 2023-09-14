На Конгрессе Мексики по НЛО показали тела "инопланетян"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Мексиканские законодатели заслушали свидетельство о том, что "мы не одиноки" во Вселенной. Им также продемонстрировали останки нечеловеческих существ на Конгрессе Мексики по НЛО. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Во время слушаний во вторник политикам показали два артефакта, которые, как утверждал мексиканский журналист и давний любитель НЛО Хайме Мауссан, были трупами инопланетян.
Образцы не были связаны с какой-либо жизнью на Земле, сказал Мауссан.
Два крошечных "тела", выставленные в футлярах, имеют по три пальца на каждой руке и удлиненные головы. Мауссан сказал, что их нашли в Перу вблизи древних линий Наска в 2017 году. Он сказал, что им около 1000 лет.
Подобные подобные находки в прошлом оказались останками мумифицированных детей.
"Это первый раз, когда внеземная жизнь представлена в такой форме, и я думаю, что есть четкая демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими образцами, которые не связаны ни с одним другим видом в нашем мире, и что любое научное учреждение может это исследовать", - сказал Мауссан.
"Мы не одни", - добавил он.
Хосе де Хесус Сальсе Бенитес, директор Научного института здравоохранения мексиканского флота, сказал, что на останках были проведены рентгеновские снимки, 3-D реконструкция и анализ ДНК.
"Я могу утверждать, что эти тела не имеют никакого отношения к людям", — сказал он.
Законодатели также заслушали бывшего пилота ВМС США Райана Грейвса, который участвовал в слушаниях в Конгрессе США, о его личном опыте работы с подобными явлениями и стигме вокруг сообщения о таких наблюдениях.
NASA намерено обсудить результаты исследования в четверг.