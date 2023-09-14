На Конгрессе Мексики по НЛО показали тела "инопланетян"

Детали

Во время слушаний во вторник политикам показали два артефакта, которые, как утверждал мексиканский журналист и давний любитель НЛО Хайме Мауссан, были трупами инопланетян.

Образцы не были связаны с какой-либо жизнью на Земле, сказал Мауссан.

Два крошечных "тела", выставленные в футлярах, имеют по три пальца на каждой руке и удлиненные головы. Мауссан сказал, что их нашли в Перу вблизи древних линий Наска в 2017 году. Он сказал, что им около 1000 лет.

Подобные подобные находки в прошлом оказались останками мумифицированных детей.

"Это первый раз, когда внеземная жизнь представлена в такой форме, и я думаю, что есть четкая демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими образцами, которые не связаны ни с одним другим видом в нашем мире, и что любое научное учреждение может это исследовать", - сказал Мауссан.

"Мы не одни", - добавил он.

Хосе де Хесус Сальсе Бенитес, директор Научного института здравоохранения мексиканского флота, сказал, что на останках были проведены рентгеновские снимки, 3-D реконструкция и анализ ДНК.

"Я могу утверждать, что эти тела не имеют никакого отношения к людям", — сказал он.

Законодатели также заслушали бывшего пилота ВМС США Райана Грейвса, который участвовал в слушаниях в Конгрессе США, о его личном опыте работы с подобными явлениями и стигме вокруг сообщения о таких наблюдениях.

NASA намерено обсудить результаты исследования в четверг.