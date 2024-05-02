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Біля авіабази у Флориді помітили загадкову повітряну платформу

Біля авіабази у Флориді помітили загадкову повітряну платформу

Київ • УНН

 • 23451 перегляди

Таємничу велику повітряну платформу, можливо, нову американську конструкцію двонаправленого літаючого крила, було помічено поблизу авіабази Еглін у штаті Флорида.

Загадкову повітряну платформу помітили біля авіабази Еглін у Флориді, США. Повідомляється, що вона розміром аж із цілий вантажовоз C-130 Hercules. Про це пише Military & Conflict News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це може бути новітня американська розробка схеми двонаправленого літаючого крила. Відомо, що університет Майамі працював над подібним проектом.

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У керівництві NASA з'явилася нова посада: агентство призначило відповідального за НЛО15.09.23, 17:02 • 211581 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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