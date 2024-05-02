Біля авіабази у Флориді помітили загадкову повітряну платформу
Київ • УНН
Таємничу велику повітряну платформу, можливо, нову американську конструкцію двонаправленого літаючого крила, було помічено поблизу авіабази Еглін у штаті Флорида.
Загадкову повітряну платформу помітили біля авіабази Еглін у Флориді, США. Повідомляється, що вона розміром аж із цілий вантажовоз C-130 Hercules. Про це пише Military & Conflict News, передає УНН.
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Зазначається, що це може бути новітня американська розробка схеми двонаправленого літаючого крила. Відомо, що університет Майамі працював над подібним проектом.
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