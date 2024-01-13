Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара
Киев • УНН
Пожар на 4-м этаже киевского ТРЦ "Космополит" привел к эвакуации 200 человек; о пострадавших не сообщается.
В Киеве из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, эвакуировали около 200 человек. Обнаружили один очаг пожара. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, эвакуировали около 200 человек. Обнаружили один очаг пожара. Сейчас его тушат. Экстренные службы работают на месте. На данный момент пострадавших нет,
Детали
Он также отметил, что к медикам никто не обращался.
Дополнение
Кличко сообщал, что в Киеве произошло возгорание в ТРЦ "Космополит". Предварительно - на 4 этаже, в детской комнате.
В ГСЧС впоследствии сообщили, что проведена эвакуация людей из ТРЦ "Космополит"
Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара
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