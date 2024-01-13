Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара

В Киеве из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, эвакуировали около 200 человек. Обнаружили один очаг пожара. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, эвакуировали около 200 человек. Обнаружили один очаг пожара. Сейчас его тушат. Экстренные службы работают на месте. На данный момент пострадавших нет, - написал Кличко.

Детали

Он также отметил, что к медикам никто не обращался.

Дополнение

Кличко сообщал, что в Киеве произошло возгорание в ТРЦ "Космополит". Предварительно - на 4 этаже, в детской комнате.

В ГСЧС впоследствии сообщили, что проведена эвакуация людей из ТРЦ "Космополит"