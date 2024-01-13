У Києві в ТРЦ "Космополит" сталось загоряння, попередньо в дитячій кімнаті
Київ • УНН
У київському торговому центрі "Космополіт" сталася пожежа в дитячій кімнаті на 4-му поверсі, проводиться евакуація.
У Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополит". Попередньо - на 4 поверсі, в дитячій кімнаті. Відбувається евакуація людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння. Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті,
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За його словами, екстрені служби прямують на місце.
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У Києві під час пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб у сміттєзбірнику на першому поверсі багатоповерхового будинку.