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У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки

У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 38819 перегляди

Під час пожежі у сміттєвому контейнері київської багатоповерхівки знайдено два тіла; причина пожежі з'ясовується.

У Києві під час пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб у сміттєзбірнику на першому поверсі багатоповерхового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Деталі

"13 січня о 00:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по бульв. Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці було виявлено, що сталося займання у сміттєзбірнику на 1 поверсі.

"Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Причину та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У столиці, в середу 10 січня сталася пожежа на автомийці в районі Березняків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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