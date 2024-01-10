У Києві пожежа в районі Березняків: палає автомийка, рух транспорту ускладнений
Київ • УНН
Пожежа на київській автомийці спричинила перебої в русі транспорту, на місце працюють екстрені служби.
У столиці, в середу 10 січня сталася пожежа на автомийці в районі Березняків. Патрульні поліції Києва на місці події регулюють дорожній рух.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Деталі
До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений. Патрульні на місці події регулюють дорожній рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки
Про затримку руху, у зв’язку з подією повідомили у "Київпастранс"
Затримується рух автобусів №№44, 49 по вул. Березняківська з причини пожежі на місце викликано служби ДСНС
Нагадаємо
У Києві рух вул. Оболонською було перекрито рух через аварію на водопроводі, на місці працювали дорожники та фахівці "Київводоканалу".