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У Києві пожежа в районі Березняків: палає автомийка, рух транспорту ускладнений

У Києві пожежа в районі Березняків: палає автомийка, рух транспорту ускладнений

Київ • УНН

 • 56966 перегляди

Пожежа на київській автомийці спричинила перебої в русі транспорту, на місце працюють екстрені служби.

У столиці, в середу 10 січня сталася пожежа на автомийці в районі Березняків. Патрульні поліції Києва на місці події регулюють дорожній рух.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Деталі

До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений. Патрульні на місці події регулюють дорожній рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки 

– ідеться у повідомленні.
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Про затримку руху, у зв’язку з подією повідомили у "Київпастранс"

Затримується рух автобусів №№44, 49 по вул. Березняківська з причини пожежі на місце викликано служби ДСНС

- інформує відомство.

Нагадаємо

У Києві рух вул. Оболонською було перекрито рух через аварію на водопроводі, на місці працювали дорожники та фахівці "Київводоканалу".

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