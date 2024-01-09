У Києві на Оболонській аварія на водопроводі, рух вулицею перекрито – КМДА

У Києві рух вул. Оболонською перекрито через аварію на водопроводі. На місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу". Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

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Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської йдеться у повідомленні.

Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.

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