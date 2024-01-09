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29 березня, 17:57 • 139747 перегляди

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29 березня, 17:57 • 172329 перегляди

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28 березня, 18:00 • 149223 перегляди

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28 березня, 17:13 • 155778 перегляди

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У Києві на Оболонській аварія на водопроводі, рух вулицею перекрито – КМДА

У Києві на Оболонській аварія на водопроводі, рух вулицею перекрито – КМДА

Київ • УНН

 • 45215 перегляди

Рух на вулиці Оболонській у Києві перекрито через аварію на водогоні, на місці працюють ремонтні бригади.

У Києві рух вул. Оболонською перекрито через аварію на водопроводі. На місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу". Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської

йдеться у повідомленні.

Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.

Київські комунальники локалізували витік води на вулиці Великій Васильківській08.01.24, 22:35 • 120073 перегляди

Лілія Подоляк

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