У Києві на Оболонській аварія на водопроводі, рух вулицею перекрито – КМДА
Київ • УНН
Рух на вулиці Оболонській у Києві перекрито через аварію на водогоні, на місці працюють ремонтні бригади.
У Києві рух вул. Оболонською перекрито через аварію на водопроводі. На місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу". Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
Деталі
Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської
Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.
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