Київські комунальники локалізували витік води на вулиці Великій Васильківській

Витік води, що стався у Києві на вул. Великій Васильківській через пошкодження водопровідної магістралі, локалізовано. Усі споживачі залишаються з послугою водопостачання. Про це повідомив Київводоканал, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що фахівці Київводоканалу прибули на місце аварії і локалізували витік. Наразі аварійна бригада готується приступити до ремонтних робіт.

Дорожні служби займаються ліквідацією наслідків витоку та обробкою покриття протиожеледними засобами.

Доповнення

Стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту спричинило збільшення кількості аварій, особливо на ділянках мереж із найбільшими термінами експлуатації. Тому комунальні служби столиці продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації.

На Великій Васильківській у столиці через аварію немає водопостачання - КМДА