Київські комунальники локалізували витік води на вулиці Великій Васильківській
Київ • УНН
Київводоканал локалізував прорив водопроводу на вулиці Великій Васильківській у Києві; ремонтні роботи тривають, перебоїв у наданні послуг немає.
Витік води, що стався у Києві на вул. Великій Васильківській через пошкодження водопровідної магістралі, локалізовано. Усі споживачі залишаються з послугою водопостачання. Про це повідомив Київводоканал, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що фахівці Київводоканалу прибули на місце аварії і локалізували витік. Наразі аварійна бригада готується приступити до ремонтних робіт.
Дорожні служби займаються ліквідацією наслідків витоку та обробкою покриття протиожеледними засобами.
Доповнення
Стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту спричинило збільшення кількості аварій, особливо на ділянках мереж із найбільшими термінами експлуатації. Тому комунальні служби столиці продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації.
На Великій Васильківській у столиці через аварію немає водопостачання - КМДА27.06.23, 11:24 • 924551 перегляд