Киевские коммунальщики локализовали утечку воды на улице Большой Васильковской

Утечка воды, произошедшая в Киеве на ул. Большой Васильковской из-за повреждения водопроводной магистрали, локализована. Все потребители остаются с услугой водоснабжения. Об этом сообщил Киевводоканал, передает УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты Киевводоканала прибыли на место аварии и локализовали утечку. Сейчас аварийная бригада готовится приступить к ремонтным работам.

Дорожные службы занимаются ликвидацией последствий утечки и обработкой покрытия противогололедными средствами.

Дополнение

Стремительное и существенное похолодание и резкое изменение температуры почвы привело к увеличению количества аварий, особенно на участках сетей с наибольшими сроками эксплуатации. Поэтому коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно ликвидировать аварийные ситуации.

На Большой Васильковской в столице из-за аварии нет водоснабжения - КГГА