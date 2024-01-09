В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  131450 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  151580 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  129618 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  130064 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  128659 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  125938 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  141286 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  214168 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  241150 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210216 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201095 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  365662 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186821 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  376306 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164366 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА

Движение на улице Оболонской в Киеве перекрыто из-за аварии на водопроводе, на месте работают ремонтные бригады.

Киев •   •  8902 просмотра
В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА

В Бразилии туристический автобус столкнулся с грузовиком - 25 погибших

Автобусная авария в штате Баия, Бразилия, унесла жизни 25 человек, пятеро получили ранения. Причина неизвестна, Якобина объявляет трехдневный траур.

Общество •   •  10132 просмотра
В Бразилии туристический автобус столкнулся с грузовиком - 25 погибших

9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога

Международный день хореографа отмечают во многих странах мира 9 января, чествуя творцов танца, которые создают танцевальные номера и спектакли в различных традициях и формах.

УНН Lite •   •  10440 просмотра
9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога

Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Си Цзиньпин пообещал активизировать антикоррупционные усилия Китая, особенно в ключевых секторах, и ужесточить наказание за взяточничество.

Новости Мира •   •  11735 просмотра
Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

После недавнего инцидента United обнаружила ослабленные болты на самолетах 737 MAX 9, что привело к проведению проверок и вызвало беспокойство относительно производственного процесса компании Boeing.

Новости Мира •   •  14415 просмотра
Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

Автомобиль въехал в ворота Белого дома

Автомобиль врезался в ворота Белого дома; водитель задержан Секретной службой для проведения расследования.

Новости Мира •   •  14903 просмотра
Автомобиль въехал в ворота Белого дома

В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем

Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.

Война •   •  25258 просмотра
В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем

В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.

Новости Мира •   •  20107 просмотра
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.

Общество •   •  20510 просмотра
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21

В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.

Общество •   •  19034 просмотра
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21