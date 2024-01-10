В Киеве пожар в районе Березняков: горит автомойка, движение транспорта затруднено

В столице, в среду 10 января произошел пожар на автомойке в районе Березняков. Патрульные полиции Киева на месте происшествия регулируют дорожное движение. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Детали

Вниманию участников дорожного движения. В связи с пожаром на автомойке на улице Березняковской, движение транспорта затруднено. Патрульные на месте происшествия регулируют дорожное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки - говорится в сообщении.

О задержке движения, в связи с происшествием сообщили в "Киевпастранс"

Задерживается движение автобусов №№44, 49 по ул. Березняковская по причине пожара на место вызваны службы ГСЧС - информирует ведомство.

Напомним,

В Киеве движение по ул. Оболонской было перекрыто движение из-за аварии на водопроводе, на месте работали дорожники и специалисты "Киевводоканала".