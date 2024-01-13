В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

В Киеве во время пожара спасатели обнаружили тела двух человек в мусоросборнике на первом этаже многоэтажного дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

"13 января в 00:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по бульв. Амвросия Бучмы, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте было обнаружено, что произошло возгорание в мусоросборнике на 1 этаже.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В столице, в среду 10 января произошел пожар на автомойке в районе Березняков.