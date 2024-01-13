В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
  •  121391 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  146451 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  136527 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  132933 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  134777 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  130987 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  119490 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  132647 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147027 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142430 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139176 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134561 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124381 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130487 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120455 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-vo-vremya-pozhara-nashli-tela-dvukh-lyudei-v-musorosbornike-mnogoetazhki-vo-vremya-pozhara

В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 10:45  •  14325 просмотра

Read in English

Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.

В Киеве во время пожара спасатели обнаружили тела двух человек в мусоросборнике на первом этаже многоэтажного дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

"13 января в 00:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по бульв. Амвросия Бучмы, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте было обнаружено, что произошло возгорание в мусоросборнике на 1 этаже.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В столице, в среду 10 января произошел пожар на автомойке в районе Березняков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Киев
У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки
Bodies of two people found in a high-rise garbage bin in Kyiv during a fire
Новости по теме

В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.

Киев •   •  14325 просмотра
В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Туск отвергает антиукраинские настроения в своем правительстве и обязуется поддерживать Украину в борьбе с россией. Он призывает Европу усилить оборону и помочь Украине.

Политика •   •  16528 просмотра
Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Ракетная атака рф на Чернигов: повреждены 15 домов, многоэтажка и магазины

Российский ракетный обстрел повредил 15 домов, многоэтажку и магазины в Чернигове; никто не пострадал, но погибла собака.

Война •   •  27671 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов: повреждены 15 домов, многоэтажка и магазины

Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть

Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть у берегов Йемена; о жертвах не сообщается.

Война •   •  27929 просмотра
Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть

Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго

Российская массированная атака не нанесла ущерба энергетике. Из-за непогоды в Украине обесточен 131 населенный пункт

Общество •   •  25689 просмотра
Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МИГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  27304 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МИГа

Новый глава МИД Франции прибыл в Украину

Министр иностранных дел Франции находится в Киеве, чтобы усилить дипломатическую поддержку и подтвердить преданность Франции.

Политика •   •  26362 просмотра
Новый глава МИД Франции прибыл в Украину

В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе утром прогремели взрывы, вероятно, есть попадание в казарму россиян.

Война •   •  26231 просмотра
В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко

Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП

россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на Украину, нанеся повреждения на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.

Война •   •  24374 просмотра
Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП

Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек

Российские войска обстреляли Днепровское и Садовое в Херсонской области ранив двух мирных жителей.

Война •   •  21907 просмотра
Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек