В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара
Киев • УНН
Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.
В Киеве во время пожара спасатели обнаружили тела двух человек в мусоросборнике на первом этаже многоэтажного дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
"13 января в 00:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по бульв. Амвросия Бучмы, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте было обнаружено, что произошло возгорание в мусоросборнике на 1 этаже.
"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В столице, в среду 10 января произошел пожар на автомойке в районе Березняков.
В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара
Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.
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