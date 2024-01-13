В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  36154 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  129107 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  157943 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  144888 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  140305 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  140897 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  135774 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  121464 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  133818 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147853 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142591 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139320 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134708 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124489 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130583 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Новости по теме

В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате

В киевском торговом центре "Космополит" произошел пожар в детской комнате на 4-м этаже, проводится эвакуация.

Общество •   •  13749 просмотра
В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате

В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф

Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.

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В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф

Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины

россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.

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Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата

Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.

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Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата

Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине

российские ракетные удары повредили гражданскую инфраструктуру в Великописаревке Сумской области. Прокуратура оценивает последствия четырех ракетных ударов.

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Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине

рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.

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рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.

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Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко

Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.

Общество •   •  25042 просмотра
Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко

Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

Франция пообещала использовать свое влияние для получения 50 млрд евро помощи для Украины на саммите Совета ЕС.

Политика •   •  25449 просмотра
Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ

В краснодарском крае россии упала ракета, которая, как подозревают, была выпущена в сторону Украины.

Война •   •  27321 просмотра
В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ