В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате
В киевском торговом центре "Космополит" произошел пожар в детской комнате на 4-м этаже, проводится эвакуация.
В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф
Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.
Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины
россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.
Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата
Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.
Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине
российские ракетные удары повредили гражданскую инфраструктуру в Великописаревке Сумской области. Прокуратура оценивает последствия четырех ракетных ударов.
рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ
российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.
Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко
Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.
Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне
Франция пообещала использовать свое влияние для получения 50 млрд евро помощи для Украины на саммите Совета ЕС.
В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ
В краснодарском крае россии упала ракета, которая, как подозревают, была выпущена в сторону Украины.