Загоряння в ТРЦ "Космополит" у Києві: евакуйовано близько 200 людей та виявлено осередок пожежі
Київ • УНН
Пожежа на 4-му поверсі київського ТРЦ "Космополіт" призвела до евакуації 200 осіб; про постраждалих не повідомляється.
У Києві з ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, евакуювали близько 200 людей. Виявили один осередок пожежі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Із ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, евакуювали близько 200 людей. Виявили один осередок пожежі. Наразі її гасять. Екстрені служби працюють на місці. На цей час постраждалих немає,
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Він також зазначив, що до медиків ніхто не звертався.
Доповнення
Кличко повідомляв, що у Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополит". Попередньо - на 4 поверсі, в дитячій кімнаті. У ДСНС згодом повідомили, що проведено евакуацію людей.