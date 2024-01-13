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Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: проведено евакуацію людей

Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: проведено евакуацію людей

Київ • УНН

 • 191572 перегляди

Пожежа в київському торговому центрі "Космополіт" спричинила евакуацію; вона почалася на 4-му поверсі, наразі триває гасіння пожежі.

Проведено евакуацію людей з ТРЦ "Космополит" в Києві, де сталося загоряння. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ ДСНС у Києві.

Є загоряння, попередньо на четвертому поверсі. Фахівці зараз працюють, провели евакуацію людей. Зараз намагаються локалізувати пожежу яка ще є,

- сказали в ДСНС.

Деталі

Також в ДСНС зазначили, що детальна інформація буде згодом.

Доповнення

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополит". Попередньо - на 4 поверсі, в дитячій кімнаті.

У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки13.01.24, 12:45 • 38819 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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