Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Проведена эвакуация людей из ТРЦ "Космополит" в Киеве, где произошло возгорание. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

Есть возгорание, предварительно на четвертом этаже. Специалисты сейчас работают, провели эвакуацию людей. Сейчас пытаются локализовать пожар который еще есть, - сказали в ГСЧС.

Детали

Также в ГСЧС отметили, что подробная информация будет позже.

Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве произошло возгорание в ТРЦ "Космополит". Предварительно - на 4 этаже, в детской комнате.

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