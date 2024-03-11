Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  80295 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188260 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177452 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173334 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  255628 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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8 марта 2024, 07:29  •  102721 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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8 марта 2024, 15:00  •  223673 просмотра
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

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Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  248814 просмотра

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Вражеские беспилотники движутся группами в направлении Винницы с разных направлений.

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российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Генерального консульства Украины в Люблине отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин во время своего визита туда. Также Генеральное консульство Украины в Люблине направило официальное письмо к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой гарантировать беспрепятственное движение автобусов на местах проведения протестов.

Общество •   •  15924 просмотра
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.

Экономика •   •  14291 просмотра
Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины

Несколько групп беспилотных летательных аппаратов движутся через различные регионы Украины, в том числе в направлении Винницы, Днепра и Белой Церкви.

Война •   •  15502 просмотра
российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины

В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных

В Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы из военных трофеев, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию для украинских женщин-военнослужащих.

Анонсы •   •  16480 просмотра
В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных

российская армия убила мирного жителя на Херсонщине

Мужчина 1958 года рождения погиб во время российского обстрела села Ивановка Херсонской области.

Война •   •  15417 просмотра
российская армия убила мирного жителя на Херсонщине

Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ

Российские оккупанты 39 раз обстреляли 11 приграничных общин Сумской области, вызвав 265 взрывов.

Война •   •  15111 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ

В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников

Было зафиксировано несколько групп вражеских беспилотников, которые двигались в направлении Николаевской области.

Война •   •  14219 просмотра
В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников

В сети предполагают, что во время поражения командного пункта ВСУ могли ликвидировать российского генерала и одиозного "военкора"

российский генерал михаил теплинский и "Z-военкор" егор гузенко могли погибнуть в результате украинского ракетного удара по командному пункту рф, расположенному на корабле.

Война •   •  16029 просмотра
В сети предполагают, что во время поражения командного пункта ВСУ могли ликвидировать российского генерала и одиозного "военкора"