Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 100239 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 101145 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 102021 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 102432 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 100777 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 88971 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 100379 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105232 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108822 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110926 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Киев  •  УНН

 • 2382 просмотра

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Предварительно, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из саратовской области. Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и реагировать на сигналы тревоги.

Вражеская стратегическая авиация осуществила запуск крылатых ракет. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, по меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-95МС выпустили ракеты из района города Энгельс в саратовской области. 

Воздушные Силы Украины призывают граждан внимательно следить за официальными сообщениями и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги. В случае опасности необходимо направляться в укрытие. 

Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки25.02.25, 01:16 • 13570 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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