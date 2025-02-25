Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Вражеская стратегическая авиация осуществила запуск крылатых ракет. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, по меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-95МС выпустили ракеты из района города Энгельс в саратовской области.

Воздушные Силы Украины призывают граждан внимательно следить за официальными сообщениями и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги. В случае опасности необходимо направляться в укрытие.

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