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05:23 • 15139 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122786 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182778 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147188 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117303 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107964 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141959 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134414 перегляди

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Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет

Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет

Київ • УНН

 • 122926 перегляди

Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.

Ворожа стратегічна авіація здійснила запуск крилатих ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, щонайменше чотири бомбардувальники Ту-95МС випустили ракети з району міста енгельс у саратовській області. 

Повітряні Сили України закликають громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі небезпеки необхідно прямувати в укриття. 

Зафіксований рух дронів над Україною: які області під загрозою атаки25.02.25, 01:16 • 101211 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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