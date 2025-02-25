Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет

Ворожа стратегічна авіація здійснила запуск крилатих ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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За попередніми даними, щонайменше чотири бомбардувальники Ту-95МС випустили ракети з району міста енгельс у саратовській області.

Повітряні Сили України закликають громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі небезпеки необхідно прямувати в укриття.

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