Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет
Київ • УНН
Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.
Ворожа стратегічна авіація здійснила запуск крилатих ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За попередніми даними, щонайменше чотири бомбардувальники Ту-95МС випустили ракети з району міста енгельс у саратовській області.
Повітряні Сили України закликають громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі небезпеки необхідно прямувати в укриття.
Зафіксований рух дронів над Україною: які області під загрозою атаки25.02.25, 01:16 • 101211 переглядiв