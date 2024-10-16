Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов
Киев • УНН
В Черкасской области воздушная тревога продолжается с 20:34 15 октября. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговых сервисов, воздушная тревога была объявлена в Черкасской области 15 октября в 20:34.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что на утро сохранялась угроза вражеских ударных дронов. После 9 часов ВС ВСУ сообщали об ударном БПЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.
Сейчас воздушная тревога снова объявлена в Киевской области.
"Ударный БПЛА с Черкасской области курсом на Киевщину", - указали в ВС ВСУ.
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