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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 08:04  •  3385 просмотра

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В Черкасской области воздушная тревога продолжается с 20:34 15 октября. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинговых сервисов, воздушная тревога была объявлена в Черкасской области 15 октября в 20:34.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что на утро сохранялась угроза вражеских ударных дронов. После 9 часов ВС ВСУ сообщали об ударном БПЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.  

Сейчас воздушная тревога снова объявлена в Киевской области.

"Ударный БПЛА с Черкасской области курсом на Киевщину", - указали в ВС ВСУ.

ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях16 октября 2024, 04:41 • 12235 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины