Повітряна тривога на Черкащині триває понад 14 годин
Київ • УНН
У Черкаській області повітряна тривога триває з 20:34 15 жовтня. Зберігається загроза застосування ворогом ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога у Черкаській області триває понад 14 годин. Зберігається загроза застосування ворогом ударних дронів, повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними моніторингових сервісів, повітряна тривога була оголошена у Черкаській області 15 жовтня о 20:34.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на ранок зберігалася загроза ворожих ударних дронів. Після 9 години ПС ЗСУ повідомляли про ударний БПЛА з Черкащини курсом на Кіровоградську область.
Наразі повітряну тривогу знову оголошено у Київській області.
"Ударний БПЛА з Черкащини курсом на Київщину", - вказали у ПС ЗСУ.
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