Военное положение завершится до конца года при отсутствии агрессии РФ - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. При отсутствии военной агрессии и решения со стороны РФ полномасштабной войны, военное положение должно закончиться к концу текущего года. Об этом во время заседания парламента заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“Любые обвинения о переносе выборов Президента Украины безосновательны. Президент для того, чтобы перечеркнуть все эти обвинения, уменьшил введение военного положения. То есть при отсутствии военной агрессии, при отсутствии фактически разрешения РФ полномасштабной войны, военное положение должно закончиться до конца текущего года”, — заявил Турчинов.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.