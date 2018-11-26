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Воєнний стан завершиться до кінця року у разі відсутності агресії РФ – Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. При відсутності військової агресії та розв’язання з боку РФ повномасштабної війни, ведення воєнного стану повинно закінчитись до кінця поточного року. Про це під час засідання парламенту заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“Будь-які звинувачення щодо перенесення виборів Президента України безпідставні. Президент для того, щоб перекреслити усі ці звинувачення, зменшив час ведення воєнного стану. Тобто при відсутності військової агресії, при відсутності фактично, розв’язання РФ повномасштабної війни, ведення воєнного стану повинно закінчитись до кінця поточного року”, — заявив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. Пізніше Петро Порошенко заявив, що введе у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

За його словами, він запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як було запропоновано з боку РНБО.

ВР розглядає рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке було скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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