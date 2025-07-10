Восстановление Украины может происходить по аналогии с "планом Маршалла" при поддержке США и Европы - Келлог

Восстановление Украины может объединить Запад на фоне экономического сотрудничества, как это было после Второй мировой войны, в частности в рамках «плана Маршалла». Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на международной конференции по восстановлению Украины URC-2025, передает УНН.

По его словам, США и Европа уже сталкивались с вызовом по восстановлению стран из полной разрухи после Второй мировой войны. Но страны объединились и начали долговременную работу, которая стала залогом дальнейшего развития.

У нас был европейский план восстановления. Мы его называли Планом Маршалла. И стабильная Западная Европа была очень важна также для американцев. Президент Рузвельт инвестировал в усилия по восстановлению в экономику западноевропейских стран. Это создало возможность для развития экономических отношений между США и европейскими странами, которые до сих пор существуют, эти отношения. США и европейцы дальше могут вести такую политику также в Украине - подчеркнул он.

Келлог добавил, что в этом направлении договоренности об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде по восстановлению, которые недавно были подписаны между США и Украиной, подчеркивают партнерство между странами и это «также продолжение Маршальского плана, который привел десятилетия назад к усилению Европы».

Он отметил, что Франция недавно также «предприняла определенные действия для того, чтобы развить более растущее партнерство между Украиной и Западной Европой» и поблагодарил страну за это.

Исторически мы видели страны, которые были разрушены войной, стали жертвой внешних сил во время восстановления. Мы видели, как другие страны неправильно используют все страны, полностью разрушенные войной для того, чтобы иметь какую-то выгоду из этого. Восстанавливая страну из разрухи, все зависит от того, какой путь выберут страны - подытожил он.

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