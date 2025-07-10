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Відбудова України може відбуватися за аналогією з “планом Маршалла” при підтримці США та Європи - Келлог

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що відновлення України може об'єднати Захід через економічну співпрацю, як це було після Другої світової війни. Нещодавні домовленості про економічне партнерство та інвестиційний фонд між США та Україною є продовженням "Плану Маршалла".

Відбудова України може відбуватися за аналогією з “планом Маршалла” при підтримці США та Європи - Келлог

Відновлення України може об'єднати Захід на тлі економічної співпраці, як це було після Другої світової війни, зокрема у рамках "плану Маршалла". Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на міжнародній конференції з відновлення України URC-2025, передає УНН.

За його словами, США та Європа вже стикалися із викликом щодо відновлення країн із повної розрухи після Другої світової війни. Але країни об'єдналися і почали довготривалу роботу, яка стала запорукою подальшого розвитку.

Ми мали європейський план відбудови. Ми його називали Планом Маршала. І стабільна Західна Європа була дуже важливою також для американців. Президент Рузвельт інвестував у зусилля по відбудові в економіку західноєвропейських країн. Це створило можливість для розвитку економічних відносин між США та європейських країн, які до цього часу існують, ці відносини. США та європейці далі можуть вести таку політику також в Україні 

- наголосив він.

Келлог додав, що у цьому напрямку домовленості про економічне партнерство і інвестиційний фонд по відбудові, які недавно були підписані між США та Україною, підкреслюють партнерство між країнами й це "також продовження Маршальського плану, який привів десятиліття тому до посилення Європи".

Він зауважив, що Франція нещодавно також "зробила певні дії для того, щоб розвинути більше зростаюче партнерство між Україною та Західною Європою" і подякував країні за це.

Історично ми бачили країни, які були зруйновані війною, стали жертвою зовнішніх сил під час відбудови. Ми бачили, як інші країни неправильно використовують всі країни, які повністю зруйновані війною для того, щоб мати якусь вигоду з цього. Відбудовуючи країну з розрухи, все залежить від того який шлях виберуть країни 

- підсумував він.

Потрібен "План Маршалла": Зеленський закликав до чіткої стратегії відбудови України10.07.25, 14:09 • 635 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Кіт Келлог
Франція
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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